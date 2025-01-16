Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Piantedosi: “L’Italia ha un ruolo guida in Europa nel contrasto alle mafie”

Di

Set 16, 2025

MESSINA (ITALPRESS) – “L’Italia svolge un ruolo di guida nelle piattaforme europee di analisi che vedono impegnate agenzie come Europol nell’indirizzare le attività degli Stati membri, con attenzione a fenomeni come il cyber-crime, i crimini finanziari, il traffico di droga e la tratta di esseri umani”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante il convegno ‘Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa’, in corso nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina. “Il rapporto tra sistema nazionale ed europeo non è più di contrapposizione, ma di progressivo avvicinamento. Certo, i percorsi sono complessi e devono tener conto di culture e aspirazioni differenti, ma la direzione è tracciata. L’Europa, da questo punto di vista, ha molto da imparare dall’esperienza italiana, che può diventare un punto di riferimento per la costruzione di strumenti comuni sempre più efficaci”.

– foto Italpress –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

UE, la presidente Metsola: “La lotta alla criminalità è una nostra priorità”

Set 16, 2025
Attualità Cronaca Video

Ucraina: un drone russo colpisce un palazzo a Kharkiv, 4 feriti

Set 16, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

UE, Mario Draghi: “L’inazione minaccia la competitività e la sovranità”

Set 16, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Piantedosi: “L’Italia ha un ruolo guida in Europa nel contrasto alle mafie”

Set 16, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

UE, la presidente Metsola: “La lotta alla criminalità è una nostra priorità”

Set 16, 2025
Attualità Cronaca Video

Ucraina: un drone russo colpisce un palazzo a Kharkiv, 4 feriti

Set 16, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

UE, Mario Draghi: “L’inazione minaccia la competitività e la sovranità”

Set 16, 2025