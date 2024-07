Parigi si prepara alla cerimonia di apertura dei Giochi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Ci sono solo due posti al mondo dove possiamo vivere felicemente: a casa e a Parigi”. Lo pensava Ernest Hemingway, lo pensano i 326.000 spettatori che assisteranno alla cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici di Parigi 2024 in programma lungo la Senna, lo pensano i quasi 9 milioni che hanno acquistato i biglietti per assistere dal vivo agli eventi a cinque cerchi. Fino ad arrivare, sommati, a 3 miliardi di persone che si stima guarderanno alla tv. Le Olimpiadi di Parigi , numero 33 della storia, promettono di essere un evento straordinario, carico di innovazione. Dopo aver ospitato i Giochi nel 1900 e nel 1924, a distanza di 100 anni dall’ultima esperienza, la capitale francese si prepara ad accogliere atleti e tifosi di tutto il mondo per una terza edizione che si preannuncia spettacolare. Saranno 10.672 gli atleti provenienti da ogni angolo del pianeta, che si sfideranno in 32 sport e 48 discipline in 41 siti olimpici. Ci saranno meno sport e discipline rispetto alle ultime Olimpiadi di Tokyo, ma il programma rimane straordinariamente ricco, con 329 eventi medaglia equamente distribuiti tra uomini e donne per garantire la parità di genere. L’atletica, con i suoi 48 eventi, sarà ancora una volta il cuore pulsante, attirerà l’attenzione globale, con atleti che daranno il massimo per conquistare la gloria olimpica. La cerimonia di apertura sarà un evento senza precedenti. Per la prima volta nella storia, si terrà all’aperto sulla Senna lungo 6 km fino al Trocadero, con 85 battelli che trasporteranno gli atleti delle 206 delegazioni. Una decisione innovativa, con il tema sicurezza naturalmente in primo piano, che promette di offrire uno spettacolo mozzafiato e di rendere la cerimonia di inizio dei Giochi davvero indimenticabile.

