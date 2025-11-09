Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Il Papa: “Troppi civili e bambini uccisi, si cessi il fuoco”

Nov 9, 2025

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Esprimo il mio vivo apprezzamento per quanti, ad ogni livello, si stanno impegnando a costruire la pace nelle diverse regioni segnate dalla guerra. Nei giorni scorsi, abbiamo pregato per i defunti, e tra questi purtroppo ce ne sono tanti uccisi nei combattimenti e nei bombardamenti, benché fossero civili, bambini, anziani, ammalati. Se si vuole veramente onorare la loro memoria, si cessi il fuoco e si metta ogni impegno nelle trattative”. Così Papa Leone all’Angelus, in piazza San Pietro. Poi ha aggiunto: “Sono vicino alle popolazioni delle Filippine, colpite da un violento tifone: prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e gli sfollati. Oggi la Chiesa in Italia celebra la Giornata del Ringraziamento. Mi associo al messaggio dei Vescovi nell’incoraggiare una cura responsabile del territorio, il contrasto dello spreco alimentare e l’adozione di pratiche agricole sostenibili. Ringraziamo Dio per «sora nostra madre terra» (San Francesco, Cantico delle creature) e per quanti la coltivano e la custodiscono!”.
