Palermo, Lorefice “Presto un report su criticità discarica Bellolampo”

PALERMO (ITALPRESS) – Rispetto “alla nostra ultima visita a Palermo, sicuramente c’è stato un miglioramento ma ancora ci sono criticità da risolvere: insieme al nucleo operativo ecologico dei carabinieri e ad Arpa Sicilia faremo una relazione, che sarà messa a disposizione della struttura commissariale di Rap e della Procura”. Così Pietro Lorefice, componente della commissione parlamentare Ecomafie, intervenuto a margine delle audizioni svolte in Prefettura a Palermo sulla questione rifiuti dopo aver visitato la discarica di Bellolampo. “Ad oggi non siamo in grado di dire se c’è un reato, ma dalla relazione sarà possibile fare tutte le valutazioni sul campo”, conclude Lorefice.

