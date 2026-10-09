Attualità Cronaca

Arezzo: minorenne in comunità per odio e discriminazione razziale sul web

Di

Ott 9, 2026

AREZZO (ITALPRESS) – I Carabinieri del ROS, supportati dai militari del Comando Provinciale di Arezzo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un minorenne residente nella provincia di Arezzo. Il giovane è indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, e con finalità di terrorismo.
L’operazione nasce da un’indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze. Attraverso un’attività di monitoraggio e web patrolling, gli investigatori hanno individuato il profilo social del minore all’interno di chat e ambienti virtuali riconducibili alla galassia accelerazionista.
Nelle conversazioni venivano promosse ideologie neofasciste, neonaziste, suprematiste e xenofobe, con la mitizzazione di stragi scolastiche (“mass shooting”) e la diffusione di contenuti misogini vicini al movimento “Incel”, volti a teorizzare la privazione dei diritti delle donne.
In esecuzione del provvedimento del GIP, il minore sarà inserito in una struttura comunitaria per seguire il percorso riabilitativo previsto dalla legge.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Matera: truffa su fondi UE per l’agricoltura, scoperti illeciti per 550.000 euro

Ott 9, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 9 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 8, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cultura Libri

Vince il Premio Nobel per la Letteratura 2026 la canadese Anne Carson

Ott 8, 2026

Ti sei perso...

Economia Video

Dall’OCSE stime incoraggianti sulla crescita del PIL italiano

Ott 9, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA Motori

ACI Alessandria presenta ‘Ruote nella storia 2026’: domenica 11 ottobre dalle ore 8

Ott 9, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Matera: truffa su fondi UE per l’agricoltura, scoperti illeciti per 550.000 euro

Ott 9, 2026
Attualità Cronaca

Arezzo: minorenne in comunità per odio e discriminazione razziale sul web

Ott 9, 2026