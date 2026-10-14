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Notte serena per il Papa, rimosso un adenocarcinoma polmonare

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Ott 14, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Notte tranquilla per Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli, dopo l’intervento chirurgico di ieri pomeriggio. Il bollettino ufficiale della Sala Stampa della Santa Sede, diffuso ieri sera, rende noto infatti che al Papa “è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro e che l’esame istologico ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami pre-operatori. Il Santo Padre è stato in sala operatoria per circa 90 minuti. L’intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Dopo l’intervento il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano, dove ha cenato”.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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