Il ministro Nordio: “Femminicidio fattispecie autonoma, un risultato epocale”

ROMA (ITALPRESS) – “Aver inserito il femminicidio nell’ordinamento penale, come fattispecie autonoma, è un risultato epocale: finora si discuteva sulla possibilità di configurare questa forma di reato come una circostanza aggravante dell’omicidio; ora aver costituito una fattispecie autonoma ci esime da una serie di problematiche tecniche che riguardano i bilanciamenti tra attenuanti e aggravanti”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “Questa è anche una manifestazione potente di attenzione a questa piaga così dolorosa, che ha avuto un riconoscimento penale di prima levatura. Maltrattamenti, stalking e altri tipi di reato, ascrivibili al codice rosso, diventano invece aggravanti, rendendo più difficile un trattamento di indulgenza per chi li commette”.

mca3/fsc

Navigazione articoli