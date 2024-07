Musumeci “Il mare può diventare motore di traino nostra economia”

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo fare rete, dobbiamo convincerci che nel Mediterraneo cresce la competizione e la concorrenza con i Paesi del Nord Africa e del vicino Medio Oriente, bisogna riqualificare la rete portuale, aggiornarla, elettrificare. C’è tanto da fare. Ma il mare come risorsa è già entrata nell’agenda del governo e delle autorità locali e regionali, questo significa che con un dialogo più concreto possiamo davvero lavorare per far crescere un settore che conta oltre 1 milione di addetti, circa 230mila imprese e con un valore aggiunto di circa il 10%”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine della presentazione del XII Rapporto nazionale sull’economia del Mare.

