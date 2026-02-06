Attualità IN EVIDENZA Video

Olimpiadi, Meloni saluta militari e forze dell’ordine

Di

Feb 6, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “Nell’ambito del rafforzamento dell’operazione Strade Sicure, i carri leggeri Puma dell’esercito arrivano anche alla stazione Rogoredo di Milano. Allo stesso tempo, nel Decreto Sicurezza approvato ieri, il Ministro Piantedosi ha inserito diverse norme per velocizzare l’assunzione di migliaia di nuovi agenti, e il Ministro Crosetto lavora per rafforzare il presidio su strada con circa 12.000 carabinieri ausiliari. Non ci arrendiamo!”. Così su Instagram il premier Giorgia Meloni, che pubblica anche un video sul suo incontro di stamani con alcuni militari a Milano.sat/gtr
(Fonte video: profilo Instagram Giorgia Meloni)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cagnotto “Agli atleti di Milano-Cortina consiglio di assaporare ogni momento”

Feb 6, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella inaugura Casa Italia a Milano: “E’ una porta d’ingresso per il Paese”

Feb 6, 2026
Sport Video

Olimpiadi, i giorni chiave: quando si assegnano le medaglie più attese

Feb 6, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cotana “Nucleare e rinnovabili per rafforzare la sicurezza energetica”

Feb 6, 2026
TOP NEWS

Meloni “Rafforziamo Strade Sicure e velocizziamo assunzione agenti”

Feb 6, 2026
IN EVIDENZA

Cagnotto “Agli atleti di Milano-Cortina consiglio di assaporare ogni momento”

Feb 6, 2026
TOP NEWS

Gruppo Ferrero, approvato il bilancio consolidato. Fatturato in crescita del 4,6%

Feb 6, 2026