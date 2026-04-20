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Migranti, Malan: “I centri in Albania andranno secondo i piani”

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Apr 20, 2026
GJADER (ALBANIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo visitato il centro di Gjader in Albania, l’abbiamo trovato in ottime condizioni, ci sono tutte le strutture che servono ad accogliere delle persone, rispettando gli standard, sia di vivibilità per coloro che sono qui e che ci verranno, e anche per il personale e le esigenze di sicurezza. Quando a giugno entreranno in vigore le norme che lo consentono, sarà utilizzato anche come hub per il ritorno. secondo i piani che erano quelli del governo fin dall’inizio”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.sat/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Fratelli d’Italia)

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