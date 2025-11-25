Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

La premier Meloni: “La violenza sulle donne è un atto contro la libertà, di tutti”

Di

Nov 25, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “La violenza sulle donne è un atto contro la libertà. Di tutti. Un fenomeno intollerabile, che continua a colpire e che va combattuto senza sosta”. Lo ha scritto su X la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella giornata contro la violenza sulle donne. “In questi anni, abbiamo varato leggi molto significative, inasprito le pene e rafforzato gli strumenti a disposizione, come il ‘codice rosso’ e le misure di prevenzione. Abbiamo raddoppiato i fondi per i centri antiviolenza e le case rifugio, potenziato e reso strutturale il reddito di libertà, promosso il numero 1522, portato avanti innovative attività di educazione e sensibilizzazione. Sono passi avanti concreti, ma non ci fermiamo qui. Dobbiamo continuare a fare, ogni giorno, molto di più. Per proteggere, per prevenire, per sostenere. Per costruire un’Italia in cui nessuna donna debba più sentirsi sola, minacciata o non creduta. La libertà e la dignità delle donne sono un dovere dello Stato e una responsabilità di tutti”.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Casasco “Equilibrare la lotta all’evasione fiscale e la tutela del contribuente”

Nov 25, 2025
IN EVIDENZA

Mulè “Risarcito l’onore e la memoria agli internati militari italiani”

Nov 25, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella “Le province sono parte integrante della vita democratica”

Nov 25, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Forum Economie UniCredit, le sfide della filiera logistica e trasporti in Sicilia

Nov 25, 2025
TOP NEWS

Sport invernali, i consigli per prevenire e gestire i piccoli traumi

Nov 25, 2025
TOP NEWS

Cresce la logistica aerospaziale, Freight Leaders Council presenta il Quaderno 33

Nov 25, 2025
TOP NEWS

OpNet Wholesale Castle Tour, in provincia di Perugia seconda tappa business tour

Nov 25, 2025