Meloni sull’accordo “Opportunità unica per porre fine al conflitto a Gaza”

Ott 9, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate. Desidero ringraziare il Presidente Trump per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza e i mediatori, Egitto, Qatar e Turchia, per i loro sforzi che si sono rivelati cruciali per l’esito positivo raggiunto. Questo accordo, e il più ampio percorso tracciato dal Piano Trump, costituiscono un’opportunità unica per porre fine a questo conflitto che deve assolutamente essere colta. Per questo esorto tutte le parti a rispettare pienamente le misure già concordate e a lavorare per realizzare rapidamente i passi successivi previsti dal Piano di Pace. L’Italia continuerà a sostenere gli sforzi dei mediatori ed è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

