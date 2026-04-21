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Meloni: “A Hormuz l’Italia dovrebbe esserci, ma si deve esprimere il Parlamento”

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Apr 21, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “Noi siamo stati tra i primi a proporre che ci fosse una copertura ONU su un’eventuale missione a Hormuz. Non è stato possibile per un veto che c’è nel Consiglio di Sicurezza, attualmente, da parte di Russia e Cina. Vedremo nelle prossime settimane se quel veto può essere superato. In ogni caso, penso che se non dovesse essere superato, a condizioni date che abbiamo già chiarito, cioè la cessazione delle ostilità, ci dev’essere un’ampissima adesione internazionale e la postura della missione dev’essere esclusivamente difensiva. In questi casi penso che l’Italia debba comunque esserci, ma dev’essere il Parlamento ad esprimersi”. Così la premier Giorgia Meloni, a margine dell’inaugurazione del Salone del Mobile.ads/mca1

(Fonte video: Youtube Palazzo Chigi)

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