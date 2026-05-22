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Mattarella: “Senza valori e obiettivi condivisi non può esserci pace e benessere”

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Mag 22, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Lo sviluppo è sostenibile e diviene autentico soltanto se riguarda tutti e tre quegli ambiti”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un videomessaggio al convegno ‘Costruire il futuro. Per un’Italia sostenibile’, in corso alla Camera. “Le grandi sfide sono oggi comuni, si manifestano, pur se in modi diversi sull’intero Pianeta e vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le forze, che divise, si rivelano inadeguate. Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti, non posso esservi pace, salvaguardia dell’ambiente, benessere”.ads/mca3 (fonte video: Quirinale)

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