Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella: “La pace è sfidata da crisi multiple, serve uno sforzo europeo più integrato”

Di

Nov 3, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “È in una condizione complessa che le Forze Armate del nostro Paese si trovano a operare in aree critiche per concorrere a garantire, insieme ai nostri alleati, la cornice di sicurezza della libertà del nostro Paese e l’affermazione del diritto internazionale contro le minacce che provengono dall’esterno. In questo contesto è necessario uno sforzo europeo più concreto e più integrato, determinato nel perseguire una inter-operabilità degli strumenti militari dai Paesi dell’Unione in chiave di difesa comune e di rafforzamento dell’Alleanza Atlantica. Condizioni imprescindibili per l’equilibrio nelle condizioni del continente”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna delle insegne dell’Ordine Militare d’Italia.sat/azn
(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Energia, “da filiera a sistema” per far crescere l’industria della power generation

Nov 3, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 3/11/2026

Nov 3, 2026
IN EVIDENZA

Cina, il razzo Lijian-2 lancia un nuovo gruppo di satelliti

Nov 3, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Calcio e diritti, Ronzoni “Chiarezza sul fondo di fine attività per giocatori”

Nov 3, 2026
TOP NEWS

Consorzi Cobat a Ecomondo con 5 filiere

Nov 3, 2026
TOP NEWS

Al via Ecomondo 2026, Rimini per quattro giorni capitale dell’economia circolare

Nov 3, 2026
IN EVIDENZA

Energia, “da filiera a sistema” per far crescere l’industria della power generation

Nov 3, 2026