Attualità Eventi IN EVIDENZA

Mattarella: “Nel Tricolore si riconosce la nostra comunità nazionale”

Di

Gen 7, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Ricorre oggi il 229° anniversario della nascita del Tricolore, simbolo della nostra Patria. Il Tricolore ha sventolato con la spinta dei venti rivoluzionari nella Repubblica Cispadana, nel 1797. Attraversando successivamente l’epopea risorgimentale, divenne nel 1861 la Bandiera del Regno d’Italia. Scelto dai Costituenti come vessillo del nuovo Stato, incarna oggi gli alti valori indicati dalla Carta costituzionale: unità, libertà, democrazia e coesione sociale del Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Emblema della Repubblica, è elemento che contraddistingue in ogni luogo e in ogni ambito, dalle missioni di pace delle nostre Forze Armate alle sedi diplomatiche all’estero, alle competizioni sportive, l’identità italiana – ha proseguito il capo dello Stato – e tutti gli italiani guardano con amore e rispetto alla nostra Bandiera: in essa si riflettono la nostra storia comune e le fondamenta della nostra civiltà, in essa si riconosce la nostra comunità nazionale. Viva il Tricolore, viva la Repubblica”.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Eventi IN EVIDENZA

Meloni: “Nel giorno del Tricolore rendiamo onore alla nostra Patria”

Gen 7, 2026
Attualità Cronaca Video

Arrivo alla Questura di Brescia del presunto omicida del capotreno, le immagini

Gen 7, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

L’Europa raddoppia l’import di olio tunisino a dazio zero, una scelta suicida

Gen 7, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Eventi IN EVIDENZA

Mattarella: “Nel Tricolore si riconosce la nostra comunità nazionale”

Gen 7, 2026
Attualità Eventi IN EVIDENZA

Meloni: “Nel giorno del Tricolore rendiamo onore alla nostra Patria”

Gen 7, 2026
Economia Video

Mutui, nel 2026 i tassi resteranno invariati

Gen 7, 2026
Attualità Cronaca Video

Arrivo alla Questura di Brescia del presunto omicida del capotreno, le immagini

Gen 7, 2026