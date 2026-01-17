Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella: “La violenza sulle donne è un’emergenza di primaria importanza”

Di

Set 17, 2026


GROSSETO (ITALPRESS) – “Sono due le ragioni che mi hanno condotto qui: la prima è sottolineare e testimoniare l’allarme che continua ad essere presente, non solo l’attenzione ma l’allarme, e l’impegno che questo richiede per quanto avviene. I numeri sono negativamente significativi, l’anno passato ci sono stati 97 femminicidi, nel primo semestre di quest’anno già 34: è un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di reprimere, ma di prevenire”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la visita alla “stanza rosa” del pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto. “Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, che prima non era neppure considerato con attenzione adeguata, è un’emergenza di primaria importanza nella vita del nostro Paese”.

col4/gsl (Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Italpress media partner del Misurata Energy & Business Summit in Libia

Set 17, 2026
Attualità Cultura IN EVIDENZA Video

Università, Bernini: “Insieme alla Gdf contro le truffe sulle borse di studio”

Set 17, 2026
Attualità Cronaca Video

Blitz dei Ros contro il narcotraffico tra Brasile e Italia

Set 17, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Meloni a Oslo “Allargare la cooperazione tra Italia e Norvegia”

Set 17, 2026
TOP NEWS

Violenza sulle donne, Mattarella “E’ un’emergenza di primaria importanza”

Set 17, 2026
IN EVIDENZA

Italpress media partner del Misurata Energy & Business Summit in Libia

Set 17, 2026
TOP NEWS

Si riduce la quota dei prodotti da fumo tradizionali ma il mercato cresce a 22 mld

Set 17, 2026