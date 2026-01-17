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Blitz dei Ros contro il narcotraffico tra Brasile e Italia

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Set 17, 2026


CURITIBA (BRASILE) (ITALPRESS) – Un’imponente operazione contro il traffico internazionale di cocaina è scattata nella mattinata odierna in Brasile. La Polizia Federale brasiliana, in stretta collaborazione con i Carabinieri del ROS e sotto il coordinamento della DDA di Torino e della Direzione Nazionale Antimafia, ha dato esecuzione all’operazione “Eredità”, volta a disarticolare una rete criminale transnazionale legata alla mafia italiana e alle organizzazioni narco-brasiliane.
Gli agenti hanno eseguito otto ordinanze di custodia cautelare e cinque decreti di perquisizione e sequestro, oltre al congelamento di beni immobili, conti correnti e investimenti finanziari.

pc/gtr

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