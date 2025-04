Mattarella: “Equità nei salari per i migranti, contrastare il caporalato”

LATINA (ITALPRESS) – “La variabile territoriale incide direttamente sul lavoro. La carenza dei servizi nelle aree interne favorisce lo spopolamento e, con esso, il venir meno delle opportunità di utilizzo delle risorse e dei saperi di queste aree. Occorre porre argine a queste dinamiche, per non rischiare di provocare vuoti e fratture nel corpo unitario del Paese. A sopperire al calo demografico, non bastano le migrazioni dall’estero, tanto che, come ricordava il ministro Calderone, permane la circostanza che 1 lavoratore su 2 tra quelli cercati dalle imprese, permane tra quelli a difficile reperibilità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento a Latina dopo la visita all’azienda Bsp Pharmaceuticals. “Peraltro il trattamento dei migranti porta salari inferiori di 1/4 rispetto a quelli dei connazionali, e il fenomeno del caporalato va contrastato con fermezza. La nostra società è a misura di dignità della persona che lavora, anche per rispettare l’articolo 36 della nostra Costituzione – ha aggiunto il capo dello Stato – e non venga mai meno il principio di umanità, come cardine del nostro agire quotidiano. Il confronto tra le parti sociali e il dialogo favorito dalle istituzioni è stato, nella nostra storia un volano di progresso civile, sociale, economico”.mca3/sat

(fonte video: Quirinale)

