Trenitalia, Strisciuglio: “Entro il 2030 arriveranno 74 nuovi Frecciarossa”

Feb 10, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “Arriveranno 74 nuovi Frecciarossa da qui al 2030 per arricchire la nostra flotta con una grande attenzione al servizio, grande innovazione per il cliente e anche per il nostro team che lavora sul treno con lo sguardo al futuro, confermando la tradizione di un prodotto che conferma l’eccellenza italiana. Siamo già partiti nel 2025 con 4 treni consegnati negli ultimi mesi, questo è il 5° che arriva. Parliamo di 2 miliardi da qui al 2030 che Trenitalia, sotto la guida del gruppo Ferrovie, investirà su questo prodotto”. Così Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, a margine della presentazione del rebranding di Frecciarossa in Stazione Centrale a Milano. Secondo Strisciuglio “il rebranding del Frecciarossa si inserisce in un grande percorso industriale di grande eccellenza, un percorso in cui il Frecciarossa, Trenitalia e il gruppo delle Ferrovie hanno coniugato e coniugheranno creatività, innovazione, eccellenza industriale, tecnologia, ma anche tradizione”.xh7/sat/mca1

