Mattarella ai nostri militari in Estonia: “La vostra missione garantisce la pace”

ROMA (ITALPRESS) – “In questo contesto internazionale complesso la presenza qui, in un Paese amico e alleato per la vigilanza aerea, è una missione di grandissimo rilievo in questo momento. E’ una missione che serve a garantire la pace e a evitare che vi siano smottamenti pericolosi della situazione internazionale. Le tante incursioni aeree che vi sono state, con violazioni dello spazio aereo di questo Paese e dei Paesi Baltici, dimostrano quanto la presenza di una vigilanza attiva, efficace, efficiente come quella che voi assicurate è preziosa per garantire la pace, in linea pienamente con la nostra Costituzione e i suoi valori”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il contingente italiano alla base militare Nato di Amari in Estonia. ads/mca2

Fonte video: Quirinale

Navigazione articoli