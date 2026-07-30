Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella: “Adattare le leggi ai comportamenti individuali è abdicazione dello Stato”

Di

Lug 30, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l’abdicazione dello Stato”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte della stampa parlamentare.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Salute & Scienza Video

Sanità: firmato l’accordo per il rinnovo del contratto

Lug 30, 2026
Sport Video

Mondiali di scherma: finale col botto a Hong Kong, oro per le fiorettiste azzurre

Lug 30, 2026
Attualità Cronaca Video

Messina: esplosione in una palazzina, 5 feriti gravi

Lug 30, 2026

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Salute & Scienza Video

Sanità: firmato l’accordo per il rinnovo del contratto

Lug 30, 2026
Sport Video

Mondiali di scherma: finale col botto a Hong Kong, oro per le fiorettiste azzurre

Lug 30, 2026
Attualità Cronaca Video

Messina: esplosione in una palazzina, 5 feriti gravi

Lug 30, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Giochi del Mediterraneo, Foti: “Opere realizzate nei tempi e nel rispetto delle risorse”

Lug 30, 2026