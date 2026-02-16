Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella a Torino per il centenario della morte di Piero Gobetti

Feb 16, 2026


TORINO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato, al Teatro Carignano di Torino, alla cerimonia di inaugurazione delle celebrazioni per il centenario della morte di Piero Gobetti. L’evento è stato introdotto da Stefano Tallia, Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte, componente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Gobetti; sono seguiti gli indirizzi di saluto di Stefano Lo Russo, sindaco di Torino e di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. Al costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni, è stata affidata la lectio magistralis.

(Fonte video: Quirinale)

