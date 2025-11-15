Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella a Berlino: “Italia e Germania uniteda rapporto di solidarietà”

Nov 15, 2025
BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sono trascorsi cinque anni dalla prima edizione, nata nel contesto dell’emergenza pandemica, dalla volontà di rendere ancor più intenso il rapporto di solidarietà che ci ha uniti in quelle drammatiche circostanze. Il Premio valorizza il ruolo dei Comuni e incoraggia le Amministrazioni locali a tessere sempre nuovi rapporti con le realtà di altri Paesi, sviluppando così una vera e propria rete di diplomazia comunale. Gemellaggi, reti di cooperazione, scambi culturali, progetti congiunti tra i Comuni di Germania e Italia permettono di accrescere la conoscenza reciproca, sviluppando cooperazione e fiducia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Palazzo Bellevue, a Berlino con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, in occasione della cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio dei Presidenti per la Cooperazione comunale tra Italia e Germania.
fsc/mca3 (Fonte video: Quirinale)

