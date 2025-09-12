Attualità IN EVIDENZA Video

Lo studente che ha conosciuto Kirk: “Ucciso dall’intolleranza”

Di

Set 12, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Parla in un’intervista all’agenzia Italpress Lorenzo Caccialupi, lo studente di Roma che ha conosciuto l’attivista americano Charlie Kirk, ucciso il 10 settembre 2025 con un colpo di fucile in un campus dello Utah: “Conobbi e vidi per la prima volta Charlie Kirk qualche anno fa, sui social media. Rimasi molto colpito perché mi piaceva quello che promuoveva, ovvero il dialogo tra due parti, il dialogo tra persone che la pensano diversamente tra loro. A differenza di quanto si è detto, Charlie Kirk, a parer mio, non era un promotore di odio, tutt’altro”.
lcr/mrv

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Il presidente Trump: “Arrestato il presunto killer di Charlie Kirk”

Set 12, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Quartiere Cristo, annullata la Notte Bianca

Set 12, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Denunciati 21 ultras del Verona, aggredirono i tifosi del Napoli

Set 12, 2025

Ti sei perso...

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Il presidente Trump: “Arrestato il presunto killer di Charlie Kirk”

Set 12, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Lo studente che ha conosciuto Kirk: “Ucciso dall’intolleranza”

Set 12, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Quartiere Cristo, annullata la Notte Bianca

Set 12, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Denunciati 21 ultras del Verona, aggredirono i tifosi del Napoli

Set 12, 2025