Libia, morto il capo di stato maggiore in un incidente aereo

Dic 23, 2025


TRIPOLI (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya ha confermato il ritrovamento dei resti del jet privato Falcon 50 che trasportava il capo di stato maggiore libico Mohammed al-Haddad e il suo entourage. Il relitto è stato localizzato a sud del villaggio di Kavak, nella provincia di Ankara, zona in cui era stato perso il contatto con il velivolo poco dopo il decollo dall’aeroporto Esenboga. Le squadre di ricerca e soccorso hanno raggiunto il sito dell’incidente. Il premier Abdulhamid Dbeibah ha annunciato la morte delle persone a bordo tra cui al-Haddad, il consigliere Mohammed al-Assawi, il generale Vittori Gharibil e un cameraman. Le autorità turche continuano le operazioni sul posto in coordinamento con la cella di crisi libica. Sui social vengono diffuse le immagini della zona interessata con i rottami del velivolo sul terreno.

