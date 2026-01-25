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Stimolazione elettrica epidurale: 4 pazienti tornano a camminare

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Set 25, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Quattro persone con lesione midollare toracica cronica, prive di capacità di contrarre volontariamente i muscoli degli arti inferiori, sono riuscite a mantenere la posizione eretta e a camminare con un deambulatore grazie a una nuova modalità di controllo della stimolazione elettrica epidurale del midollo spinale. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Med – Cell Press, nato dalla collaborazione tra Università Vita-Salute San Raffaele e Scuola Superiore Sant’Anna.
Pietro Mortini, direttore di Neurochirurgia e Radiochirurgia Gamma Knife dell’Ospedale San Raffaele illustra gli aspetti neurochirurgici e clinici della ricerca e le future prospettive della sperimentazione.
col/fsc/azn

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