Lega Araba: “Spostare i palestinesi è inaccettabile”

ROMA (ITALPRESS) – Il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, respinge qualsiasi spostamento di palestinesi dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania, definendolo inaccettabile per la regione: “Oggi l’attenzione è su Gaza e domani si sposterà sulla Cisgiordania, con l’obiettivo di svuotare la Palestina dei suoi abitanti storici – ha detto il diplomatico egiziano al World Governments Summit di Dubai – ed è inaccettabile per il mondo arabo, che ha combattuto questa idea per 100 anni.

Aboul Gheit commenta così il piano del presidente USA, Trump, di spostare i palestinesi da Gaza, ampiamente condannato nel mondo arabo: “Dopo aver resistito per 100 anni, noi arabi non siamo intenzionati a capitolare in alcun modo ora, perché non abbiamo subito una sconfitta politica, militare o culturale”.

