La RAI torna in Fiera a Milano: 120 milioni di euro per il nuovo centro di produzione

MILANO (ITALPRESS) – La Rai torna in Fiera. Con la posa della prima pietra del nuovo edificio – che a partire dal 2029 ospiterà il nuovo centro di produzione multimediale Rai – è stato presentato ufficialmente il progetto: un’operazione, con un investimento complessivo di 120 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano, che prevede la nascita di un centro di produzione televisiva di circa 65.000 metri quadri. Il progetto, che rientra nel piano di interventi di rigenerazione urbana dell’area dell’ex Fiera, prevede la locazione del nuovo complesso immobiliare per una durata di 27 anni e consentirà a RAI di concentrare in un unico polo produttivo le attività e di disporre di un asset sviluppato secondo criteri di ecosostenibilità.

