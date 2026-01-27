Attualità Costume & Società Video

La RAI torna in Fiera a Milano: 120 milioni di euro per il nuovo centro di produzione

Di

Gen 27, 2026
MILANO (ITALPRESS) – La Rai torna in Fiera. Con la posa della prima pietra del nuovo edificio – che a partire dal 2029 ospiterà il nuovo centro di produzione multimediale Rai – è stato presentato ufficialmente il progetto: un’operazione, con un investimento complessivo di 120 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano, che prevede la nascita di un centro di produzione televisiva di circa 65.000 metri quadri. Il progetto, che rientra nel piano di interventi di rigenerazione urbana dell’area dell’ex Fiera, prevede la locazione del nuovo complesso immobiliare per una durata di 27 anni e consentirà a RAI di concentrare in un unico polo produttivo le attività e di disporre di un asset sviluppato secondo criteri di ecosostenibilità.
f28/fsc/azn

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 28 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 27, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Piantedosi: “Forze dell’ICE nelle nostre strade è una fake news”

Gen 27, 2026
Attualità Cronaca Video

Frana Niscemi, la Regione si occuperà di tutti gli sfollati

Gen 27, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cucina IN EVIDENZA

Tortona: il ristorante di Anna Ghisolfi entra nella rete ‘Teritoria’ di Alain Ducasse

Gen 28, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Coppa Italia: il Como vince 3-1 a Firenze e passa ai quarti di finale

Gen 28, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 28 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 27, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Piantedosi: “Forze dell’ICE nelle nostre strade è una fake news”

Gen 27, 2026