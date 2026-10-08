Attualità Politica Video

Israele chiude il consolato britannico a Gerusalemme

Di

Ott 8, 2026
TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Abbiamo stabilito un principio chiaro: non è possibile agire contro Israele, senza che Israele adotti contromisure adeguate. In questo spirito, sono stati attuati tutti i provvedimenti che ho annunciato l’8 settembre: espulsione dei rappresentanti britannici dal centro internazionale di coordinamento degli aiuti per Gaza situato a Kiryat Gat; cessazione delle attività britanniche per l’addestramento delle forze di sicurezza dell’Autorità Nazionale Palestinese in Giudea e Samaria; divieto di ingresso in Israele per 12 funzionari pubblici e cittadini britannici coinvolti in attività antisemite e anti-israeliane, nonché per coloro che negano l’esistenza stessa dello Stato di Israele; chiusura definitiva delle attività del Consolato britannico a Gerusalemme a partire da oggi, con la conseguente rimozione dell’insegna consolare”. Lo annuncia il ministro degli Esteri di Israele, Gideon Sa’ar.sat/gsl
(fonte video Ministero degli Esteri di Israele)

Di

Articoli correlati

Attualità Cultura Libri

Vince il Premio Nobel per la Letteratura 2026 la canadese Anne Carson

Ott 8, 2026
Economia Video

Fisco: il peso dell’Irpef grava su una minoranza

Ott 8, 2026
Attualità Esteri

La Spagna ha perso 393.000 abitazioni in affitto tra il 2018 e il 2025

Ott 8, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cultura Libri

Vince il Premio Nobel per la Letteratura 2026 la canadese Anne Carson

Ott 8, 2026
Economia Video

Fisco: il peso dell’Irpef grava su una minoranza

Ott 8, 2026
Attualità Politica Video

Israele chiude il consolato britannico a Gerusalemme

Ott 8, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Ospedale di Alessandria: ‘Sorella Medicina’, i valori francescani e il concerto di domani in chiesa

Ott 8, 2026 Raimondo Bovone