Iran, la premier Meloni: “Nessun aereo americano è partito dalle basi italiane”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo tutti consapevoli dei rischi derivanti da un’ulteriore destabilizzazione di una regione già provata. In una fase così delicata, è importante il dialogo tra governo e opposizioni per il bene e la sicurezza degli interessi della Nazione. Farò del mio meglio per ampliare questo dialogo”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno, parlando dell’attacco Usa all’Iran. poi ha precisato: “Nessun aereo americano è partito da basi italiane, la nostra nazione non ha preso parte agli attacchi”.xb1/ads/mca2/sat

Fonte video: Palazzo Chigi

