Inferno a Los Angeles, le immagini dell’incendio

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Almeno 5 morti e migliaia di evacuati. Ha assunto proporzioni apocalittiche l’incendio di Los Angeles, brucia anche la collina di Hollywood. “E’ il più distruttivo della storia della contea”, fanno sapere i vigili del fuoco che da ore combattono contro le fiamme che imperversano sulla zona costiera tra Malibu e Santa Monica e hanno distrutto almeno 1.000 strutture. Una situazione d’emergenza tale da spingere Joe Biden a cancellare il viaggio in Italia, in programma tra il 9 e il 12 gennaio, e approvare una dichiarazione di grave catastrofe per la California. Nel video le immagini dell’incendio che ha colpito il quartiere di Pacific Palisades registrate dalla telecamera Temiscal Trailhead di ALERTCalifornia.

fsc/gtr (Fonte video: profilo ufficiale X ALERTCalifornia)