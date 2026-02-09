Attualità Cronaca Video

Trapani: dipendente regionale ripreso mentre appicca il fuoco in un bosco

Di

Feb 9, 2026


TRAPANI (ITALPRESS) – Su richiesta della Procura della Repubblica di Trapani, l’Ufficio del G.I.P. del Tribunale Ordinario di Trapani ha emesso un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’ausilio della sorveglianza elettronica, nei confronti di una persona originaria della provincia di Trapani, dipendente di una struttura dipartimentale della Regione Siciliana. L’uomo è indagato per il reato di incendio boschivo, in relazione all’evento verificatosi in data 20 agosto 2025, quando un vasto incendio ha interessato un’area di circa 83 ettari di terreno, in parte incolto e in parte coltivato, caratterizzato da vegetazione di vario tipo, in una zona immediatamente adiacente al Bosco Scorace.

mgg/mca3 (fonte video: Carabinieri)

Di

