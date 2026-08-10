Immigrazione, il ministro Foti: “Meloni ha riportato il tema al centro dell’agenda UE”

ROMA (ITALPRESS) – “Il messaggio congiunto di Giorgia Meloni e Mette Frederiksen è un segnale politico importante per l’Europa. Due Capi di Governo, espressione di orientamenti politici differenti, riconoscono che su sicurezza e immigrazione è necessario cambiare passo e costruire una strategia comune”. Così, in una nota, il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti. “E’ esattamente la direzione indicata dal Governo Meloni in questi 4 anni: difendere i confini esterni dell’Unione, contrastare l’immigrazione illegale, colpire i trafficanti di esseri umani e le organizzazioni criminali che lucrano sulla disperazione dei migranti, rendere veloci ed effettivi i rimpatri e costruire partenariati con i Paesi terzi. Una strategia pragmatica che sta progressivamente orientando il dibattito europeo e che dimostra quanto sia stato importante il lavoro di Giorgia Meloni per riportare queste priorità al centro dell’agenda dell’Unione – spiega Foti – perché per troppo tempo l’Europa ha portato avanti una politica basata sull’accoglienza senza limiti, lasciando che il peso dell’immigrazione irregolare ricadesse sui cittadini e alimentando, di fatto, il business dei trafficanti. Quel modello ha fallito: quanto accaduto a Ceuta lo ha dimostrato ancora una volta. Il Governo Meloni continuerà a lavorare con determinazione in Europa per tutelare l’interesse nazionale, garantire la sicurezza dei cittadini e costruire un’Europa capace di tutelare i propri confini, affrontando l’immigrazione irregolare con responsabilità, concretezza e fermezza”.

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