Il Piemonte in missione in Canada. Focus su aerospazio, sanità e investimenti





MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Montreal, prima tappa di una missione che guarda lontano. Nel cuore di uno dei principali hub globali dell’aerospazio e dell’innovazione, la Regione Piemonte ha presentato il proprio sistema produttivo, scientifico e istituzionale con un obiettivo preciso: rafforzare la propria presenza internazionale e attrarre nuovi investimenti. Al centro della scena, una visione condivisa: costruire un ponte stabile tra due ecosistemi altamente compatibili. Da una parte il Piemonte, con la sua tradizione manifatturiera e la crescente capacità di innovazione; dall’altra il Québec e l’Ontario, territori avanzati dove università, industria e ricerca lavorano in stretta sinergia. La missione canadese, con tappa anche a Toronto, restituisce il valore di un approccio integrato. Non singole istituzioni o aziende, ma un sistema che si muove in modo coordinato: Regione, Comune di Torino, Camere di commercio, centri di innovazione e cluster industriali. Un modello che punta a presentarsi all’estero con una voce unica, capace di essere più forte e più competitiva.

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