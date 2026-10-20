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Gruppo FS, arriva il nuovo spot ‘Viaggiare nel tempo, Viaggiare in Italia’

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Ott 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio tra carrozze d’epoca e treni storici per ripercorrere l’evoluzione del treno e gli spostamenti degli italiani. Un racconto per riscoprire il legame profondo tra il territorio e la storia del Paese, attraversando città, sogni e ispirazioni. Si sviluppa così, sulle note di “Felicità” di Lucio Dalla, il nuovo spot del Gruppo FS e di Fondazione FS Italiane: “Viaggiare in Italia, viaggiando nel tempo” è stato presentato in occasione della 21^ edizione della Festa del Cinema di Roma. Nello spot, diretto da Volfango De Biasi, la giovane protagonista, Serena De Ferrari, a cui è affidato il viaggio, dopo aver attraversato la Sala Reale della Stazione Centrale di Milano, sale su un treno storico e si ritrova immersa in epoche differenti come in un sogno, attraversando le diverse carrozze e il tempo che passa.
mec/fsc/azn

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