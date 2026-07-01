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Trenitalia: nuovo servizio Frecciarossa tra Napoli, Bari e Lecce

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Lug 1, 2026
NAPOLI (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata importante perché stiamo lanciando questo nuovo servizio Frecciarossa tra Napoli, Bari e Lecce. I tempi di percorrenza tra Napoli e Bari saranno di tre ore e trenta. Quindi, con un grande recupero in termini di tempi di viaggio, ma anche di comfort nel momento in cui creiamo questa relazione e questa connessione tra Napoli e Bari”. Lo ha dichiarato a Napoli Simone Gorini, direttore alta velocità Trenitalia, alla presentazione del nuovo Frecciarossa Napoli – Lecce.
xm9/vbo/mca1

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