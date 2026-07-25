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Giornalista ucciso a Eboli, fermato un 26enne tunisino che ha confessato

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Lug 25, 2026


SALERNO (ITALPRESS) – Un 26enne di nazionalità tunisina è stato fermato dai carabinieri per l’omicidio del giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo in località Cioffi a Eboli. Il giovane secondo quanto reso noto dagli investigatori ha confessato. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del Gip. Gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno e portati avanti dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri, nei giorni successivi all’omicidio avevano consentito di individuare quasi subito il 26enne, senza fissa dimora e irregolare. La svolta grazie a un’impronta trovata sull’auto della vittima, ai contatti telefonici tra i due emersi dai tabulati e alla verifica delle celle telefoniche.
abr/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

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