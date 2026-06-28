Attualità Cronaca

Francia: aereo da turismo precipita vicino Nancy, 11 morti

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Giu 28, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sono undici le vittime dell’incidente aereo avvenuto intorno alle 11, a Tomblaine, un sobborgo di Nancy, dove un aereo da turismo è precipitato in Allende Street a Tomblaine, Lo riporta il quotidiano “L’Est Rèpublicain”. L’apparecchio trasportava un gruppo di persone dirette a un’esperienza di paracadutismo. La polizia ha chiuso la strada e i vigili del fuoco hanno inviato rapidamente sul posto ingenti risorse. L’aereo si sarebbe schiantato vicino ad alcune case, in una zona erbosa a lato di una strada.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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