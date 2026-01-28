Salute: alcol, perché attiva i recettori di morte nel cervello

MILANO (ITALPRESS) – Perché l’alcol è così pericoloso per i giovani? Due sono i principali meccanismi con cui l’alcol danneggia il cervello a tutte le età, ma con una particolare aggressività nei giovani e una doppia ferocia delle donne. Il primo meccanismo biologico dell’alcol è attivare i “recettori di morte” nelle cellule del cervello deputate a memoria, emozioni e controllo degli impulsi. Il secondo riguarda l’aumento dei comportamenti a rischio, come bere e mettersi alla guida. Nel 155° numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, Alessandra Graziottin, analizza il modo in cui l’alcol ha effetto specificamente lesivo sulle cellule nervose più capaci di rinnovamento e critiche per l’apprendimento, con un danno specifico sulla traiettoria di istruzione e di realizzazione professionale.sat/gsl

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