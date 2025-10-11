Attualità IN EVIDENZA Video

Festa dell’ottimismo, Cerasa: “Trasformare le difficoltà in opportunità”

Ott 11, 2025
FIRENZE (ITALPRESS) – “Il filo conduttore della Festa dell’ottimismo, quest’anno, non è soltanto l’ottimismo e il tentativo di trovare sempre un bicchiere mezzo pieno, anche quando sembra mezzo vuoto, ma provare a capire come si fa a difendere la democrazia senza farsi influenzare dalla società del rancore, dal catastrofismo assoluto, dall’allarmismo permanente, come trasformare le difficoltà in opportunità”. Lo ha detto all’Italpress il direttore de “Il Foglio”, Claudio Cerasa, a margine della Festa dell’ottimismo 2025 organizzata dal quotidiano a Firenze.eb/fsc/mca1

