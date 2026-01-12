Reggio Calabria: false forniture di gas medicale scoperte dai NAS

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Blitz dei Carabinieri del NAS a Reggio Calabria. Sono state eseguite misure cautelari nei confronti di 12 persone, ritenute coinvolte in una presunta truffa ai danni del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale legata alla fornitura di gas medicale per ossigenoterapia.L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha visto impegnati anche il Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Napoli e i reparti territoriali. Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stata simulata la consegna di numerose bombole di ossigeno, in realtà mai recapitate, attraverso l’utilizzo di prescrizioni mediche, piani terapeutici e documenti di trasporto falsi.Le forniture fittizie venivano attribuite a pazienti compiacenti, ignari o inesistenti, con costi indebitamente addebitati al Servizio sanitario. Coinvolti imprenditori, operatori sanitari, farmacisti e intermediari. Disposti anche il sequestro di una ditta di trasporti e di 48 mila euro.

