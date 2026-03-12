Catania: scoperto centro estetico abusivo

CATANIA (ITALPRESS) – I Carabinieri del NAS di Catania hanno denunciato una donna di 40 anni per esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di medicinali non autorizzati. La donna, pur non essendo medico, pubblicizzava sui social network trattamenti di medicina estetica, vantando un seguito di oltre 10.000 follower. L’attività investigativa è partita dal monitoraggio dei profili della sospettata, dove venivano sponsorizzati interventi con botox e filler. Grazie all’analisi dei post e a servizi di osservazione sul territorio, i militari hanno individuato la base operativa: una civile abitazione nel capoluogo etneo, priva di qualsiasi autorizzazione sanitaria.pc/mca2

(Fonte video: Carabinieri)

