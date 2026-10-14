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Genova: i lavoratori ex-Ilva occupano la Prefettura

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Ott 14, 2026
GENOVA (ITALPRESS) – I lavoratori dell’ex-Ilva hanno occupato la Prefettura di Genova. Una cinquantina di persone hanno fatto irruzione nel palazzo e hanno raggiunto il piano superiore. “Per noi la Prefettura è nostra, stanotte dormiamo qua”, ha detto Armando Palombo, delegato della Fiom. Nonostante le rassicurazioni del ministro Urso alla Camera sull’indicazione di acquistare coils per rifornire Cornigliano e Novi, gli operai attendono garanzie scritte: “Vogliamo tutto nero su bianco”. Stamattina i lavoratori avevano marciato in corteo coi mezzi della fabbrica lungo le vie del centro.xa8/col5/gsl

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