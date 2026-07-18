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Catania: esplosivi contro bancomat, 3 arresti

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Lug 18, 2026


GIARRE (CATANIA) – Assaltavano con l’esplosivo bancomat e distributori automatici nel Catanese: due persone sono state arrestate mentre una è finita ai domiciliari nell’ambito di una indagine su una serie di furti seriali nei confronti di distributori automatici, cambiamonete e sportelli Postamat mediante l’impiego di ordigni esplosivi artigianali. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Giarre, hanno consentito di ricostruire una sequenza di colpi – tra il 5 Febbraio e il 28 Aprile nei comuni di Calatabiano, Riposto e Sant’Alfio – ai danni di distributori automatici di sigarette e di cambiamonete.
col3/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

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