Il ministro Valditara: “Fondamentale il rapporto tra scuole e imprese”

BARI (ITALPRESS) – “Erano presenti tutte le più importanti realtà imprenditoriali pugliesi, le associazioni di categoria più significative, con una grande consonanza rispetto all’idea che dobbiamo mettere al centro questo rapporto sempre più forte fra scuola e mondo dell’impresa, dare ai giovani pugliesi opportunità occupazionali in tempi sempre più rapidi e con opportunità di realizzazione professionale che siano vantaggiose anche dal punto di vista retributivo”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, a margine dell’incontro di questa mattina in Camera di Commercio per la terza tappa di “Connecting to the future”. xa2/pc/mca2

