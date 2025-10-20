Economia IN EVIDENZA Video

Turisti americani sempre più innamorati dell’Italia

Di

Ott 20, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il mercato statunitense si conferma tra i più strategici per il turismo italiano. Secondo i dati diffusi dal Ministero, nel 2024 l’Italia ha registrato 23 milioni di presenze dagli Usa, per una spesa complessiva di 6,4 miliardi di euro. Un trend positivo che prosegue anche nel 2025: nei primi otto mesi dell’anno gli arrivi aeroportuali sono aumentati del 2%. Da settembre a dicembre è previsto un incremento del 9%. Non si tratta soltanto di numeri economici: i turisti statunitensi esprimono un livello di soddisfazione molto elevato nei confronti dell’esperienza vissuta in Italia, riconoscendo al Belpaese un’eccellenza che va dall’accoglienza alla cultura, dall’enogastronomia al patrimonio artistico. Il quadro complessivo conferma dunque una relazione consolidata tra la “destinazione Italia” e il pubblico statunitense, aprendo prospettive di ulteriore crescita per il settore turistico e per i rapporti bilaterali. Un legame rafforzato anche dalla presenza di oltre 17 milioni di americani di origini italiane, un ponte culturale e affettivo che continua a favorire lo scambio tra le due sponde dell’Atlantico.
gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mutui, boom di richieste nei primi nove mesi del 2025

Ott 20, 2025
IN EVIDENZA

Cresce il numero di imprese tra luglio e settembre

Ott 20, 2025
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Poste Italiane cerca nuovi portalettere in Piemonte: candidature entro mercoledì 22

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mutui, boom di richieste nei primi nove mesi del 2025

Ott 20, 2025
IN EVIDENZA

Cresce il numero di imprese tra luglio e settembre

Ott 20, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Turisti americani sempre più innamorati dell’Italia

Ott 20, 2025
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Poste Italiane cerca nuovi portalettere in Piemonte: candidature entro mercoledì 22

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone