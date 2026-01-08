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Turismo sostenibile: prorogata al 30 settembre la scadenza del bando ‘Greentour’

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Set 8, 2026
ROMA (ITALPRESS) – È stato prorogato al 30 settembre 2026 il termine per la presentazione delle domande per GreenTour, l’incentivo promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia che mette a disposizione 109 milioni di euro per sostenere lo sviluppo e la sostenibilità delle imprese turistiche. La misura è finalizzata al perseguimento di due obiettivi strategici: promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici e sostenere la transizione ecologica delle imprese del comparto. Le risorse stanziate, pari a 59 milioni di euro sotto forma di contributi a fondo perduto e a 50 milioni di euro sotto forma di finanziamenti agevolati, sono destinate alla realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale volti a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, ridurre i consumi e incentivare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Gli interventi sono quindi orientati a favorire un’offerta turistica distribuita lungo l’intero arco dell’anno, contribuendo a una più equilibrata distribuzione dei flussi nei periodi a minore intensità turistica.gsl

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