La premier Meloni sul turismo: “Dal Giubileo alle Olimpiadi, straordinarie opportunità”

Set 29, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Ci saranno straordinarie opportunità dai grandi eventi globali che l’Italia avrà l’onore di ospitare. Siamo vivendo l’esperienza storica del Giubileo, ci stiamo preparando alle Olimpiadi di Milano-Cortina e ai Giochi del Mediterraneo del 2026, per gli Europei di calcio del 2032. Eventi che porteranno ulteriori milioni di turisti, a cui vogliamo offrire esperienze di viaggio e un’immagine dell’Italia ancor più straordinaria”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al WTTC Global Summit 2025.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

