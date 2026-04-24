Turismo: Italia 1^ in Europa per ricettività





ROMA (ITALPRESS) – Con 32.943 alberghi, l’Italia è prima in Europa per capacità ricettiva. E’ quanto emerge dal rapporto di Federalberghi. L’offerta è composta in larga parte da 3 stelle, seguita dagli hotel di categoria superiore e dagli alberghi a 1 e 2 stelle. Dal 2000 si è registrata una forte riqualificazione del settore, con crescita del segmento medio-alto e un aumento della dimensione media delle strutture. La maggior parte degli hotel e dei posti letto si concentra nel Nord Italia, con il Trentino-Alto Adige in testa per numero di esercizi, seguito da Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Lombardia e Toscana. Per capacità in camere guida l’Emilia-Romagna, seguita da Trentino-Alto Adige, Veneto e Lazio. Nel Mezzogiorno le strutture sono mediamente più grandi. Il 61% dei turisti registrati nel 2024 in Italia ha soggiornato negli alberghi. Rispetto all’anno precedente l’aumento è stato del 3%. Gli arrivi negli alberghi, invece, sono stati 96 milioni, il 3% in più rispetto al 2023.

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